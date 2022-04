Après avoir initialement commencé ma carrière comme ingénieur contrôle commande, je suis depuis plus de 5 ans responsable d'affaires dans l'équipement électrique HTA. Cette double compétence me permet notamment de gérer les grands projets de distribution électrique privé (comme les hôpitaux, et l'ensemble des grandes infrastructures tertiaires) qui sont majoritairement équipés de système de reconfiguration automatique.



Mes compétences :

Contrôle commande

Electricité

HTA