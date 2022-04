Actuellement en recherche d'emploi.

Polyvalent au niveau des thématiques et des outils, fiable et rigoureux, j'ai une bonne capacité d'adaptation et le sens du contact.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Access

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Visual Basic for Applications

SQL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

MapInfo

JavaScript

Global Positioning System

QGIS

ArcGIS