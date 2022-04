Sylvain PILLARD

Actuellement en poste chez AMARIS pour le compte de EID(Strasbourg-Alsace), je travaille au sein du service Prévoyance individuelle/assurance de crédits en tant qu'analyste développeur.





FORMATION:



* Ingénieur en Génie des Procédés chimiques, spécialisé en génie des procédés, diplômé de l'ENSIC en juillet 2005

http://www.ensic.inpl-nancy.fr/



* DESS en Génie Industriel de l'École Polytechnique de Montréal, diplômé en novembre 2006

Gestion d'équipes en milieu industriel, Gestion de projets (planification, financement, gestion internationale,...), Planification et Gestion de la production et des stocks, Amélioration Continue (6Sigma, SMED,…), Gestion des risques technologiques majeurs (AMDEC,…), évaluation économique de projets





LANGUES :

Anglais courant (lu et écrit)

Espagnol perfectible rapidement



INFORMATIQUE :

Informatique Mainframe (COBOL, SQL, CICS, DB2,…)

Dimensionnement (Fluent, PROII)

Programmation et calculs (Fortran, Matlab, Visual basic sous excel)

Planification de projets (MsProject)

Choix et évaluation financière de projets (Expert Choice)





Environnements : Windows, Linux



Mes compétences :

management

cobol

mainframe

gestion

ingénieur