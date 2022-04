Sylvain PILPAY

Graphiste freelance expérimenté.

Chef de projet communication, graphisme et conduite de projet web, infographiste créa maîtrisant la suite Adobe, j'ai appris beaucoup de mes expériences variées et enrichissantes auprès de nombreux clients (de la TPE aux grandes entreprises).

Depuis janvier 2010, j'ai créé ma propre entreprise, je cible des petites et moyennes entreprises, en tant que freelance afin de développer l'ensemble de leurs projets de communication.

Egalement formateur pour de grands centres de formation et en nom propre (certifié par DataDock et Pôle Emploi) depuis 2015, j'offre mes services afin de développer vos compétences en infographie, community management, et conduite de projet web avec des CMS.



Mon objectif est de développer ces deux activités en parallèle : former et perfectionner des personnes en poste ou en recherche d'emploi, et accompagner le développement de votre image via des campagnes de communication ou la création de sites web professionnels.



N'hésitez pas à me contacter pour votre projet, ou toute autre question.



Mes compétences :

In design

Joomla!

Illustrator

Webmaster

Infographiste

Graphiste

Microsoft Office

Branding

Macromedia Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe After Effects

HTML

Cascading Style Sheets

Adobe Illustrator

Adobe

Blender

Modélisation 3D

Project Management

Social Media