Sylvain PIOCELLE

Au niveau des compétences fonctionnelles :

J'ai travaillé dans le domaine de la monétique, sur les aspects Back-Office et Front-Office :

- Europay France (Passerelle d'autorisation)

- Société Générale (Tout le domaine Porteur)

- Partécis (Tout le domaine BO)



J'ai aussi des compétences dans le domaine cartes :

- carte bancaire (EMV)

- carte d'assurance maladie (Vitale 2)



Et dans le domaine de l'assurance-vie (DWH / gestion des contrats)



Au niveau des compétences métier, j'ai principalement fait de la MOA et de la Coordination



Mes compétences :

Coordination

MOA

Monétique