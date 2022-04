Sylvain PONCET

CE QUE JE SUIS AU QUOTIDIEN DANS MON METIER : ou les raisons de collaborer vous et moi.

mon univers professionnel : la vente, la négociation, la distribution. Des lieux où j’ai grandi, où je me suis enrichi en terme de réseau social et professionnel.



j'aime le travail en équipe. j'aime aller à l'essentiel.





MES LEITMOTIVS :



- il faut que mes échanges aboutissent à un rapport gagnant-gagnant

- 100% des clients entrant dans une enseigne avec une INTENTION d'achat (présent ou futur).

= A nous de faire qu'il achète chez nous plutôt que la concurrence.

- Rien ne dit que le client qui nous achète un petit panier aujourd'hui ne dépensera pas un gros demain.

- Il faut chouchouter son client, le comprendre, le considérer, le faire rêver, déterminer ses contraintes (temps, budget...).





LES FORCES MISES A DISPOSITION :



Je suis parmi les meilleurs dans mon domaine de prédilection, l’accroche, la découverte des besoins, la réunion des éléments qui vont converger vers la satisfaction pleine et entière de mon client.

Je sais développer un réseau comme j'ai déjà su le faire jusqu'à présent. Mes forces : briser la glace, ouverture d'esprit, challenger, voire chasseur né. J’ai une fibre commerciale de haut vol. Je sais m’adresser à plusieurs CSP et style d’interlocuteurs. Je sais instauré une confiance avec mon interlocuteur.

Je pratique l’écoute pro-active et un discours ultra-positif.



Dans mon parcours j'ai souvent traité avec des décideurs. J'ai un vrai goût pour la vente. J'ai la culture du résultat. J'ai fait mes preuves en conquête. Je sais développer un réseau comme j'ai déjà su le faire jusqu'à présent. Mes forces : briser la glace, ouverture d'esprit, soif de mieux. Je veille à tourner chaque échange en une opportunité de conclure une vente. Je sais instaurer une confiance avec mon interlocuteur. Aussi je souhaite vous exposer ce que je peux vous apporter et échanger plus en détail sur les perspectives que vous saurez, je compte sur vous, me proposer pour qu’on collabore.



Choisissez-moi, comme partout où je suis passé, je vous surprendrai.



Mes compétences :

Communication

Achats

Commercial

Commerce

Décoration

Développement personnel

Droit

Espagnol

Formateur

Grande Distribution

Marketing

Négociation

Nouvelles technologies

Photoshop

Sport

TIC

Vente