Sylvain PONCET

Professionnelles



- Améliorer en continu la performance en s’appuyant sur les ‘Best Practices’

- Piloter la performance globale des Opérations dès la phase de conception des nouveaux produits

- Gérer l’ensemble du processus Achats directs, indirects & investissements dès les phases amont

- Négocier des contrats globaux de fournitures techniques avec des partenaires commerciaux

- Superviser & optimiser l’ensemble des flux de ‘Supply Chain’ et production internes/externes





Organisationnelles



- Comprendre les problématiques des différents secteurs d’activités de l’entreprise

- Analyser & résoudre des problèmes complexes d’une manière structurée et participative

- Développer & mettre en œuvre les processus, procédures et les outils Qualité tout au long du cycle de vie produits

- Mettre en place des plans d’amélioration continue & former les différents partenaires internes/externes

- Définir & implémenter la politique et les stratégies Achats tout en pilotant les budgets associés





Managériales



- Gérer & développer des équipes dans un environnement international

- Coacher & coordonner des équipes pluridisciplinaires dans le cadre de projets transversaux

- Gérer & animer des projets en considérant les risques et enjeux associés dès la phase de définition

- Communiquer & collaborer avec l’ensemble des acteurs dans des organisations matricielles / multi-sites





Mes compétences :

Leadership

Amélioration continue

Qualité

Négociation

Encadrement

Sourcing

Mécanique

Achats

Gestion de projet

Management

Logistique