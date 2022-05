Sebastien LEMME

Manager expérimenté sur le marché de la RHF , dans un environnement fortement concurrentiel. J'ai acquis au cours de mon parcours professionnel une expérience opérationnelle forte (Responsable de Secteur, Directeur des Ventes) mais aussi fonctionnelle importante (Directeur Marketing).Homme de terrain et de réseaux je suis un vrai fédérateur pour mes équipes. Force de motivation, d'actions et de propositions j'ai une expertise dans l'organisation et la formation des équipes de vente, dans l'élaboration des plans d'actions marketing permettant d'atteindre les objectifs fixés, suivi des indicateurs économiques, et propositions de plans correctifs.

Travaille en équipe essentiellement.



Mes compétences :

Management

Vente