Fabienne DURAND

Je vous apporte des solutions rapides et efficaces, en immersion dans votre organisation Logistique industrielle et Achats



Intégrer les exigences et les contraintes de l’environnement industriel. Agir rapidement.

Faciliter et fluidifier les échanges et l’information entre les différents acteurs pour une coordination performante. Clarifier pour implémenter de nouvelles solutions.









Mes compétences :

Conseil

Logistique

Organisation

Achats

Planification

Négociation

Référencement

Industrie

Oracle