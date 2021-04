Bonjour !

Je suis copywriter : j'aide les petites et moyennes entreprises à trouver les mots justes pour vendre plus et engager leurs communautés. En français, on dit "rédacteur" ou "concepteur-rédacteur", parfois rédacteur web ou rédacteur freelance.



Fort de plus de dix ans d'expérience dans l'écriture, je vis de ma plume depuis 2009.



Je sais que les bons mots peuvent rendre votre site plus efficace, plus vendeur. Contactez-moi :) !



Selim.niederhoffer@gmail.com

ou 06.71.05.33.33



*** J'ai été brand content manager pendant 10 ans du site leader du coaching en séduction en France, www.artdeseduire.com où j'ai pu mettre mon amour des mots à profit pour écrire plus de 1500 articles, produire plus de 200 vidéos, et 18 ebooks thématiques sur la séduction.



*** En parallèle, j'anime depuis 2009 mon blog lifestyle masculin www.selimniederhoffer.com, qui me permet de voyager à travers le monde et de collaborer avec des marques prestigieuses (Adidas, Veuve-Clicquot, Tesla, Four Seasons etc...)



*** De 2011 à 2019, j'ai occupé le poste de Community Manager pour Patrick Bruel (missions avec Winamax, Sony Music France, Pathé Gaumont etc...)



***Depuis 2019, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent vendre plus et engager leurs communautés (conception et rédaction des pages de leurs sites web, amélioration de pages existantes pour booster le taux de conversion, rédaction de newsletters, rédaction de page de vente et de vidéos de vente, blogging etc.)



Ma maîtrise du SEO et du copywriting m'a permis de placer des centaines de requêtes en première page des SERP. C'est notamment grâce à mon article "Guide des Barbiers à Paris" qu'un éditeur m'a sollicité pour écrire mon premier ouvrage (Barbe, Monsieur aux Editions Solar).



Par ailleurs, j'ai contribué au fil des années à des sites et revues tels que Playboy France en 2017, Forbes France de 2017 à 2019, MinuteBuzz en 2010, et je tiens actuellement une chronique sur la productivité chez Technikart.



Je sais que les bons mots peuvent rendre votre site plus efficace, plus vendeur. Contactez-moi :) !



Selim.niederhoffer@gmail.com

ou 06.71.05.33.33



Mes compétences :

Achats

Blog

Blogs

Branding

Community management

Football

International

Luxe

Luxury

Management

Média

Mode

Music

Personal branding

Poker

Séduction

Sourcing

Telecom

Web