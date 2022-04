De nature, rigoureuse, autonome et sérieuse, je suis chargée de la préparation des éléments de la facturation puis de la facturation mensuelle, la saisie des commandes d'achat et calcul des marges, la justification des chiffres d'affaires, et les remontées des incohérences des chiffres, auprès du contrôleur de gestion. Je suis Assistante au Contrôle de Gestion.