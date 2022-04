Sylvain PRÉMONT

Restant fidèle à ma formation de graphiste, je me suis également tourné vers le motion design, la vidéo et la création de site internet. Mes expériences professionnelles dans le domaine de l'image, m'ont apporté une diversité et une richesse dans mes démarches créatives.



Maîtrise des logiciels : Photoshop / Illustrator / InDesign / Dreamweaver / After Effects / Première / Final Cut

Language Web: HTML 5 / CSS 3 / WORLDPRESS



www.premontsylvain.com



Mes compétences :

Adobe After Effects

Adobe Dreamweaver

Adobe Illustrator CS5

Final Cut Pro

Adobe Photoshop CS5

Adobe Premiere Pro

Adobe InDesign CS5