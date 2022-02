Sylvain PRESTAVOINE

Réalisation des campagnes de tests sous Microsoft Test Manager.

Recette technique et fonctionnelle.

Tests automatisés avec RobotFramework et Sikuli.

Tests de montée en charge avec LoadRunner.

Documentation interne et utilisateur.



Mes compétences :

JavaScript

SQL

C++

PHP

Linux

Rédactionnelle

Conception graphique

Infographie

JQuery

C#

Delphi

Python

Selenium

Web scraping

HTML 5

CSS 3

UML 2.0

Rédaction de brevet d'invention

Microsoft TFS

Microsoft Test Manager

Sikuli

RobotFramework