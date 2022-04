Sylvain PRETESEILLE

Responsable des agences de Mont-de-Marsan, Hagetmau, et Aire sur l'Adour, j'ai en charge le développement commercial et la GRH de notre centre de profit.



Nous intervenons sur le recrutement (CDD, CDI, et en intérim) pour toutes les qualifications du secteur

Mes missions :



Management



• Recrutement et animation d’une équipe de commerciaux, d’assistantes d’agence

• Organisation des activités et des tâches des collaborateurs

• Formation des collaborateurs à leur poste, accompagnement dans leur évolution

• Coaching des commerciaux lors de visites chez les clients et prospects (1000 entreprises sur la zone de chalandise)

• Détermination des objectifs de chaque collaborateur permanent et évaluation de leur performance individuelle et collective

• Mise en place d’une politique de recrutement des collaborateurs intérimaires et des actions de sourcing de candidats

• Recrutement et validation des compétences des candidats

• Participation à l’évolution des collaborateurs intérimaires par la mise en œuvre d’actions de formation avec les clients





Commercial



• Elaboration d’un plan d’action commerciale en cohérence avec la stratégie nationale de l’entreprise

• Elaboration et vente de propositions de prestation de service, d’outils annexes et d’offres tarifaires

• Négociation et suivi de comptes client de 30 à 8 000 K€ de potentiel

• Prospection, développement et fidélisation d’un portefeuille de 200 sociétés tous secteurs d’activité confondus

• Analyse des postes de travail et des besoins spécifiques des entreprises clientes, et réalisation des descriptifs

• Mise en place des actions spécifiques de suivi et d’aide au client : animation sécurité, bilan d'activité et de satisfaction de la prestation, actions de formations, création de procédures d’accueil…

• Mise en place d’actions marketing : mailings, enquêtes de satisfaction, actions de vente "push", organisations de manifestations

• Développement de l'activité « recrutement CDI/CDD »





Gestion commerciale et administrative



• Définition et mise en œuvre de la stratégie commerciale annuelle de l'agence

• Etablissement des budgets et suivi de dépenses

• Contrôle et suivi de l’évolution de la part de marché et du niveau précis de rentabilité de l'Agence dans le respect des objectifs fixés

• Application de la qualité de service conformément au Système Qualité et animation des réunions qualité trimestrielles

• Organisation de la gestion administrative des contrats (paie et facturation)

• Surveillance de la solvabilité des clients, veille de l’évolution des encours, relance des créances et mise au contentieux

• Mesure de la satisfaction des clients et mise en place d’actions correctives et préventives

• Traitement des litiges commerciaux, législatifs…

• Conseil sur le respect de la législation auprès des clients



Mes compétences :

BTP

Transport

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Direction de centre de profits

Management