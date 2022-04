Sylvain PRETIS

PROVEIS S.A.S. est Organisme de formation, sur le thème de la santé et la sécurité au travail, et spécialisé dans la coordination secoué et protection de la santé.



Objectif : Éveiller les consciences et élever les niveaux de compétence en matière de prévention des risques professionnels.



Faire de la prévention un puissant allié dans chaque structure .



Je serai heureux de vous y accueillir et mettre en place les projets adaptés à votre entreprise.



Osez "voir plus haut, voir plus loin"



www.proveis-formations.fr

www.proveis.fr



Mes compétences :

Expertise bâtiment

Coordonnateur SPS

Formateur de coordonnateurs SPS

Formateur de Sauveteur Secouriste du Travail

Formateur a l'Evaluation des Risques Professionnel

Conseil en sécurité et logistique de chantiers