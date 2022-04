Sylvain PREVOST

Bonjour à toutes et à tous,



Sylvain 36 ans

profesionnel des métiers de la sécurité et de la sûreté privée avec 10 ans d'expérience.



Passionné par mon métier, tant sur l'aspect exploitation et opérationnel, que sur l'aspect formation.



Actuellement formateur dans le centre de formation ASCT INTERNATIONAL, pour les thèmes : sûreté aéroportuaire, CQP ASA TYPOLOGIE 1 à 10 plus les modules 11.2.3.6 à 11.2.3.10, Formations sécurité incendie SSIAP et EPI, Habilitation électrique , Sécurité CQP APS, Lutte contre la démarque inconnue dans la grande distribution.



Créateur d'un module sur l'ARMement et les EXplosifs nommé ARMEX, permettant aux participants sur 2 journées d'apprendre à identifier et connaitre les différentes parties d'une arme à feu, ainsi que les spécificités physiques des matières explosives manufacturées ou artisanales (aspect, poids, densité, sensibilité et particularités, afin de permettre leur détection au quotidien dans les métiers de la sécurité privée ces armes à feu, EEI (Engin Explosif Improvisé), pouvant êtres dissimulées sur les personnes et leurs bagages. Ces connaissances approfondies passeront par une présentation powerpoint détaillée.



La manipulation d'armes à feu neutralisées conformément à la réglementation en vigeur, par les stagiaires permettra une meilleure appréhenssion des éléments qui constitue une arme à feu.



Concernant les explosifs, en plus de la présentation powerpoint des éléments de chaîne pyrotechnique, ainsi que des détails concernant les modes de fonctionnement et dissimulation, comprenant la manipulation de matière inerte, d'éléments d'EEI neutralisés, amélioront la détection de façon significative.



Mes compétences :

SSIAP 3

CQP APS

CQP ASA

RECONEDEX

Instructeur sûreté de l'aviation civile certifié