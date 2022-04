Sylvain PROTAT

Plus de 15 ans d’expérience dans le transport dédié et la course urgente avec une adaptabilité et une réactivité à toutes les demandes diverses et complexes. Mon poste de responsable commercial m’a amené à gérer l’ensemble de la clientèle, de la première démarche de prospection à la gestion des plus grands comptes, de les fidéliser, d’entretenir un relationnel constant et d’être très présent sur le terrain. Répondre à chaque sollicitation d’une clientèle exigeante et d’assurer une prestation de haute qualité.

Mon efficacité et ma persévérance m’a permis une acquisition d’un Chiffre d’affaire conséquent en obtenant une clientèle fidèle de haut niveau recherchant des résultats en me confiant leurs transports complexes et importants.

J’ai souvent été amené à diriger un service d’exploitation, à la tête d’une équipe de chauffeurs, dans un cadre de travail réactif à chaque cas particulier, j’ai démontré mon aptitude à gérer l’ensemble du personnel afin d’amener à bien des missions plus complexes les unes que les autres pour arriver à l’objectif du résultat final : la satisfaction du client.

Je reste à l’écoute, afin d’apporter mes expériences et mes compétences, à toutes nouvelles opportunités.