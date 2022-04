Sylvain PROTIERE

Entré à la Société Générale en 2000 après avoir obtenu mon diplôme de l'ESC Montpellier, j'ai réalisé 2 années d'alternance entre la Société Générale et l'ITB.



En 2002, j'ai obtenu mon diplôme de l'ITB (avec mention bien). Je suis entré officiellement à la Société Générale de Nîmes sur un poste de Conseiller de Clientèle Professionnels. Ce poste a duré 4 ans.



En 2006, je suis parti sur Toulouse en tant que Directeur de l'Agence principale (30 personnes). Le poste était essentiellement tourné vers le management, avec une équipe commerciale de 14 conseillers de particuliers, 4 conseillers de clientèle professionnels et 1 conseiller en gestion de patrimoine.

Ce fut pour moi une expérience très enrichissante, au niveau management, organisationnel et en tant que challenge d'un point de vu commercial.



Afin de compléter mon cursus sur différents niveaux de compétences, j'ai accepté, en janvier 2010, un poste de Chargé d'Affaires Entreprises dans la région de Pau.



Depuis avril 2013, je suis Conseiller Clientèle Entreprises Expert, à Toulouse. Cette expérience me permet de confirmer et d'approfondir mes connaissances du marché "Entreprises", sur un portefeuille de clients de taille significative, avec des problématiques plus complexes. Je suis plus spécifiquement en charge du secteur aéronautique.



Mes compétences :

Finance