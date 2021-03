Au sein d'une compagnie d'assurance, je participe au developpement d'applications web orientés java et RIA.

Je trouve la technologie Flex particulièrement agréable et motivante.



Ma Formation :

Langage C#. ASPNET. Framework NET 3.5.

ASP. NET Ajax.

Java, Javascript, Flex 3.



Mes compétences :

Adobe Flex

Natation

Java

Assurance