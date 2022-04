Sylvain PRUVOST

Actuellement Responsable d'unité commerciale dans le domaine de la formation je suis en charge de vous conseiller et de vous accompagner dans vos projets de formation. Mon rôle est de travailler avec vous sur vos futurs parcours de formation et de trouver ensemble les leviers pour mettre en place les actions nécessaires (notamment dans les modalités de financement)

Je vous conseillerai dans les domaines suivants : Management des équipes et projets, Informatique numérique et systèmes d'information, Organisation et performance industrielle, Ressources Humaines, Qualité, sécurité et environnement et BTP



Je serai ravi d'intégrer votre réseau



Mes compétences :

VAE

Accompagnement individuel et collectif

Accompagnement à l'emploi

Recrutement

Bilan de compétences

Conseil en recrutement

E-learning

GPEC

Sourcing

Commercial