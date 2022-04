Educateur spécialisé dans le skateboard je suis Champion de France de bowl depuis 2012 et vice champion en street depuis 2013 dans la catégorie Master (plus de 30 ans)

Je dispense les cours de skateboard pour la mairie de Cergy et l'UCPA pendant les période scolaire de l'Isle France

Je travail aussi dans l'événementiel démonstration cours de skate stage été sur la côté Basque de Bordeaux A Bilbao