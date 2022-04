Sylvain QUERNEAU

UI Cap Ouest est un fonds régional de capital développement. Il est né de ma rencontre avec l’équipe d’UI Gestion et de ma volonté d’utiliser mon expérience d’entrepreneur pour accompagner les dirigeants d’entreprise dans leurs projets de développement ou de reprise.



Après avoir travaillé dans un fonds d’investissement, j’ai dirigé pendant plus de 6 ans le groupe Atoll Clôture, une PME de plus de 100 salariés et 15M€ de Chiffre d’affaires.



La création d’UI Cap Ouest en 2011 s’est faite en fédérant autour du projet plus de 30 chefs d’entreprise des régions Bretagne et Pays de la Loire. Ces racines entrepreneuriales font de nous des interlocuteurs responsables et engagés aux côtés des dirigeants des entreprises que nous finançons.



Pour en savoir plus, je vous invite à me contacter sur Viadeo ou à découvrir notre site sur :

www.uicapouest.fr