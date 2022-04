Sylvain RADIER

2006, mon stage au CEA et l'obtention de mon diplôme cloture ma deuxième année d'IUT.

Il s'en suit un bref passage dans l'etalonnage et la verification d'instrument de mesure en electronique.

Fevrier 2007, j'integère alors la compagnie CAMERON.

De lá, je developpe mes competences en mesures dimensionnelles, sur des pièces usinées, de petites series, destinées a la regulation et la securité lors des forages petroliers (BOP, Blow Out Preventer).

Puis, dans l'objectif de me diversifier, je me forme au controle non destructif (NDT, Non Destructive Testing) des soudures sur equipement a pression. J'obtiens en 2008 la certification d'agent niveau II en Ressuage (PT, Penetrant Testing) et Magnetoscopie (MT, Magnetoscopic Testing).

Decembre 2009, CAMERON se restructure mais la crise est la, je pars pour Marseille.

Mai 2010, je me joint a la societe EMIS au sein de l'equipe du service qualite soudage.

Je decouvre ainsi les arrets d'unite sur les sites pétrochimique en France. Dans un premier temps, en qualite de controleur puis je deviens le correspondant qualité chantier de l'equipe.

A ma charge, lors des phases de preparations, la definitions des procedures de soudage, la mise en place des programme de controle (PT, MT, Gamma, US, PMI, Dureté), d'un programme de traiterment thermique, le suivi qualite en atelier de la pre-fabrication.

Lors des phases de chantier, la gestion des equipes sous-traitante de controle de compacite (Gamma, US), de traitement thermique, la collecte d'informations, la verification de l'application des procedures de soudage.

Decembre 2015, je me remet en question professionnellement et decide de quitter EMIS pour un voyage autour du globe pendant une annee.



Mes compétences :

Pétrochimie

Contrôle qualité

Inspection des soudures

Création de procédures

Equipement sous pression

Gestion des sous traitants