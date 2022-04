Sylvain RAMBAULT

06 12 48 93 38 - http://syramb.synology.me



Manager IT – production, exploitation, infogérance,



Les points forts de mon expérience

• Une vision généraliste des besoins d’une DSI

• Plus de 20 ans d’expérience

• Des expériences dans des domaines métiers variés en tant qu’utilisateur ou fournisseur

• L’expérience du management

• Une bonne écoute et compréhension de mes clients

• Bonne pratique d’ITIL, certifié V3 Foundation



Types d’intervention

• Directeur informatique

• Directeur d’exploitation

• Pilotage de contrat d’infogérance

• Pilotage de contrat d’exploitation

• Conseil & Management de transition

• Management d’experts techniques

• Directeur de projet



Entreprises/Secteur

• Industrie : Alcatel, Sagem, Renault, Thomson

• BTP : groupe Spie

• Energie : GdF-Suez, GRTgaz

• Banque : Société Générale

• Transport : Cofiroute

• Industrie textile/retail : Lacoste



Mes compétences :

Management

Infogérance

Conduite de projet

gestion budgétaire

WAN

LAN

Citrix

Réseau

ITIL Foundation V3