Sylvain RAVERAT

Un acteur unique entre fournisseurs et clients en télécoms, informatique, opérateurs.



Rationalisation des coûts télécoms, réseaux et informatique et modernisation du système d’informations de nos clients TPE/PME en Rhône-Alpes Auvergne.



Fournisseur de confiance, disponible, à jour sur les dernières technologies et tendances, et surtout capable d’obtenir des résultats pour votre entreprise.



Un réel savoir-faire et savoir-être grâce à 20 ans d’expériences dans les systèmes d’informations.



Mes compétences :

Informatique

PME

Sécurité

Sécurité informatique

Système d'informations

Télécoms