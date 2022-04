Clément ROUCHOUSE

Www.technopieux.com

Procédé canadien innovant de fondations sur pieux vissés métalliques.

Ecologique, fiable, économique, rapide, propre et relocalisable.



Remplace ou complète les fondations bétons.

Principaux avantages: pas de terrassement et pas de béton!

agréé par le C.S.T.B.

pour la construction de Maisons à Ossature Bois,

extensions de maisons, patios, terrasses, verandas, tours de piscine

passerelles, pontons, pallissades, constructions modulaires etc.



en terrain pentu ou peu portant, spongieux, marecageux etc.



