Sylvain RECOURAS

Passionne par le voyage, la decouverte des autres et le cheval, je decide de quitter les sentiers battus ou devez me conduire ma formation initiale Sup de co pour ouvrir ma societe, Horseback Adventure. Agence de Tourisme basée en Mongolie, nous sommes specialises dans les randonnées équestres. Nous proposons également de nombreux tour, en jeep ou à pieds et divers services.

Avant cela, de Mai 2004 à Août 2005, J'ai été basé à Singapour, où j’ai effectué 2 VIE pour la société Saint-Gobain Desjonquères. J'ai été responsable commercial (Vietnam, Chine, Mongolie et Singapour) et chef de projet sur la région Asie.



Mes compétences :

Asie

Tourisme

Voyage