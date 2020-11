Sylvain RENAULT

Réalisateur et Photographe basé à Cannes.

Créateur d'images, fiction, corporate, mini séries, publicité, pack shot. J'accompagne vos projets communication dès la rédaction, et vous soutiens dans la préproduction et la production



Après 15 ans de communication et de Direction Artistique au sein de diverses agences, je me suis recentré sur l'image.



Je suis également engagé dans les actions du Rotary International en tant que membre du Rotary Club de Sophia-Antipolis



Mes compétences :

Direction artistique multi supports

Photographie

Publicité

Photomontage

Motion designer

Video clip

3D

Réalisateur

Création de site web