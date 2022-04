Sylvain RIBES

Bonjour,



Diplômé ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Physique de Strasbourg et licencié d'anglais de la Sorbonne Paris III, j'ai pourtant rapidement abandonné le parcours professionnel classique pour m'engager vers la voie atypique du poker en ligne. Fort d'un certain succès, j'ai intégré début 2011 la Team Online de PokerStars.fr : http://www.pokerstars.fr/team-pokerstars/



Par la suite, en avril 2011, j'ai également publié un eBook "Le Poker Apprivoisé", vendu à près de 1800 exemplaires (http://www.artplaypoker.com ).



Aujourd'hui, en 2013, je commence à me ranger dans une vie professionnelle plus traditionnelle en montant avec un ami la SARL Carry Studios, qui a pour objet la vente de vidéos de coaching poker à la demande sur sa plateforme http://www.carrypoker.com .



