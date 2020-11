Sylvain RICHET

Issu de l'éco-système Java, j'ai travaillé dans divers types d'entreprises (Editeurs, Sociétés de Services, entreprises finales), de toutes tailles, en qualité de spécialiste Java/JEE.

7 ans dans des Startups, 7 ans en consulting IT pour des SSII, et 8 ans pour une entreprise finale. Parfois sur de courtes missions.

Ma préférence va aux Editeurs et à l'approche Produit. Mais la diversité potentielle des projets adressables en SSII m'interpelle toujours.



Ces 3 dernières années, je me suis focalisé sur les Architectures Scalables (BigData, NoSQL) à titre personnel ou professionnel - avec une expérience significative sur Hadoop chez un Grand Compte - et leur impact sur la façon de concevoir le développement et le traitement de la Data (Scala, R language, MongoDB, ...).



(Autres/Plus de Recommandations sur Linkedin : https://www.linkedin.com/in/sylvainrichet )



Mes compétences :

Maven

AOP

Web Services

SGBD

Scrum

Spring

Intégration continue

Authentification forte

Architecture logicielle

Design Patterns

Java EE

Linux