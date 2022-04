Bruno BEAUVAL

A la recherche d'une belle opportunité professionnelle, J'ai travaillé plus de 10 ans dans le tourisme. J'ai débuté ma carrière en tant que serveur et tout en crescendo je suis arrivé dans le tourisme aérien qui est pour moi aujourd'hui une passion. J'ai occupé plusieurs poste dans le domaine aérien en passant par Agent de salon, Agent Escale et Personnel Navigant. Et j'aimerai bien pouvoir continuer dans ce milieu, mettre à profit mes expériences professionnelles. et continuer à travailler avec passion.



Mes compétences :

Commerce B2B

Vente B2B

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Amadeus

Communication

Altéa Réservation Amadeus

Gestour

Gaetan