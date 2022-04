Quelques-unes de mes expériences :

Gestion et valorisation du domaine public

Gestion budgétaire et financière (comptabilité publique EPIC - programmation, arbitrages dépenses et pilotage recettes)

Animation de réseau

Organisation

Conduite du changement

Encadrement - management

Formation

Montage de projet (représentant permanent de maître d'ouvrage d'applications informatiques)

Intérim responsable de bureau permis et titres de navigation