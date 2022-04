Sylvain ROCHAIS

Ingénieur de l'EPF Sceaux spécialité Aéronautique et Espace, je suis à la recherche d'une mission dans le secteur aéronautique en France ou à l'international où je pourrai mettre à profit mes connaissances techniques acquis au cours de ma formation, notamment dans la conception mécanique, le calcul d'éléments finis, l’aérodynamique, la mécanique spatiale et du vol, ou les matériaux composites.



Au sein du cost planning de JTEKT, j'ai analysé les performances technico-financières de composants, dans l'objectif d'assurer la rentabilité des produits.

J'étais en relation avec plusieurs départements, comme le Bureau d'Etude ou les Achats, afin de récolter les informations nécessaires à ma mission.



Chez Snecma, au département health monitoring, j'étais en charge de l'analyse critique du logiciel utilisé dans le processus de maturation des algorithmes Snecma.

Je devais identifier les utilisateurs de ce logiciel, puis je devais synthétiser leurs avis et suggestions.



Au cours de ma mission, je souhaiterai conserver ce rôle transversal rencontré durant mes expériences. Je voudrai également mettre en œuvre mon sens relationnel, mes capacités d'organisation, d'écoute et de



Mes compétences :

Catia v5

SAP

JAVA

Photoshop

C

Matlab/Simulink

Php/mysql

Microsoft office

MySQL

ANSYS Workbench

Adobe Photoshop

Abaqus

ANSYS Fluent

Creo 2.0