Sylvain ROCHE

Passionné d'aéronautique et de concepts innovants, mécanicien dans l'âme mais aussi systémier dans l'esprit car gardant toujours un regard global sur les produits sur lesquels je travaille.



J'aime le travail en deux temps :

1- réflexion posée, analyse globale des problèmes puis recherche et calcul des concepts répondants au besoin

2- action : fabrication et mise au point. Le plus rapide possible pour emmagasiner un maximum de retour d'expérience.



Spécialisé dans les projets "hors normes", plutôt hors des habitudes de l'entreprise. Souvent choisi pour ces projets car très novateur et multidisciplinaire, et ayant un esprit synthétique.



Je possède aussi une bonne expérience de la fabrication, ce qui me permet d'être un bon interlocuteur entre concepteurs et fabricants.



J'aime être didactique et le contact avec le client est toujours une source de bonnes expériences.



Mes compétences :

Mécanique

Thermodynamique

Aérodynamique

Conception mécanique