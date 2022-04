Sylvain ROCHER

Présent dans le diagnosique médical depuis 1997, j'ai commencé par de l'applicatif en Biochimie, Immuno-enzymologie et immuno-hématologie. Je suis passé ensuite à la vente tout en gardant mon esprit technique. Fort de mon expérience, je sais m'adapter à mes différents interlocuteurs (Biologistes, Services économiques, Ingénieurs Biomédicaux, directeurs de groupement d'achat et techniciens de laboratoires).

Organisé et autonome, j'aime mener à bien tous les challenges qui se présentent à moi.

Mon sens du contact et ma connaissance du domaine, me permettent de jouer pleinement mon rôle de conseiller auprès des mes clients.

Maintenant en charge des grands comptes, je mets mes compétences au service de l.equipe commerciale et les supporte en cas de besoin.



Mes compétences :

sales

reporting

bacteriologie

team spirit

demonstrations

formation