Sylvain RODRIGUEZ

SRO est un “ bureau créatif ” spécialisé en design et communication, qui a pris son envol en 2010 pour vous apporter des solutions créatives, optimiser votre image et développer votre communication visuelle. Pour les amateurs d'objets design, SRO conçoit, modélise en 3D et réalise vos idées avec des solutions fonctionnelles et esthétiques, étudiées au cas par cas pour chaque client. Un travail rigoureux et attentif où chaque détail est dessiné et réalisé avec des matériaux nobles tels que le métal et le bois entre autres.

La volonté de SRO est de vous faire profiter d’une qualité irréprochable tant sur le plan suivi de projet que technique. Un regard neuf sur l’environnement, une intuition et une analyse au service d’idées innovantes, sont les atouts pour créer élégances et plaisirs.