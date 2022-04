Sylvain RODRIGUEZ

Dans la communication visuelle depuis très jeune, j'ai suivi l'évolution du métier.

De la peinture en lettre jusqu'aux impressions numériques grand format d'aujourd'hui, en passant par les premiers marquages adhésifs, l'arrivée des machines solvants, puis Eco-sol, U.V, LED et Latex aujourd'hui, mon niveau technique et mes connaissances n'ont cessés d'évoluer au fur et à mesures des avancées technologiques du métier.

Capable de maitriser la chaine de production de A à Z, je suis fier de pouvoir parler de "métier-passion".

Avec 15 années d'expérience professionnelle, je me lance aujourd'hui dans la grande aventure de l'entreprenariat, et monte ma propre structure d'impression grand format, enseigne et signalétique.

Fort d'un réseau développé, je suis en recherche permanente de nouveaux contacts, confrères, sous-traitants..... ou clients ;)



Mes compétences :

Résines et composites

Gestion d'équipes

Production en atelier

Pose d'enseigne

Plastification / Encapsulage / etc...

Photoshop CS5

Photographie

Illustrator CS5

Impression numérique UV