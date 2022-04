Titulaire depuis mars 2004, des CACES 1-3 et 5 à jour et Sauveteurs Secouriste du Travail, le métier de cariste, magasinier, préparateur de commande et réception/expédition des marchandises, sont mes tâches quotidiennes que j’effectue avec polyvalence.



Mes compétences :

Consiencieux

Autonome

Rigoureux

Polyvalent