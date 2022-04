Karine JULIEN

J'ai commencé ma carrière en gérant intégralement un portefeuille de client exclusivement du secteur agricole. Optimisation fiscale et sociale, rapport humain, échange, conseil aux entreprises alliés aux métiers de la finance et de la comptabilité sont les caractéristiques associés au début de mon parcours.

Actuellement Responsable en Crédit Management et comptable client, je gère seule le recouvrement, le scoring, l'encours client, la facturation, la gestion des BFA-RFA.

La vie de la société m'a permis de participer à la mise en place d'un nouvel ERP (Sage X3) pour lequel je suis devenue Expert métier et key-user le temps du projet.

Participation à l'élaboration du cahier des charges, analyse de la cible, prototypage, paramétrage, test, formation des utilisateurs finaux et rédaction des procédures.

Plutôt apte aux changements, je suis ouverte à de nouveaux horizons professionnels



Mes compétences :

Relation client

Rigueur

Dynamique

Responsable

Comptabilité

Réactive

Autonomie

BFA RFA

Crédit management

Recouvrement

Microsoft Word

Microsoft Excel

Sage ERP X3

Gestion de projet

Conduite du changement