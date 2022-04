Bruce CONFALONIERI

Management et communication :

Services comptable, trésorerie, paie et contrôle de gestion (définition de tâches et de postes),

Equipes jusqu’à 7 personnes,

Présentation des résultats aux directeurs régionaux, à la direction générale et au board international,

Relations avec les commissaires aux comptes,

Définition des besoins et installation de nouveaux logiciels (paie, comptabilité, ERP…).



Comptabilité :

Tenue de comptabilités multi sites et multi sociétés,

Gestion de comptabilités French GAAP, Italian GAAP, UK GAAP

Suivi et application des modifications comptables liées à l’IFRS et à l’IAS

Suivi des délais et des relations inter sites pour la consolidation de sociétés côtées,

Déclarations fiscales (taxes, impôts, liasses…),

Arrêtés mensuels et clôtures annuelles,

Mise en place de contrôles, rédaction des procédures, formation des collaborateurs.



Contrôle de gestion :

Mise en place et suivi des indicateurs (Cash-Flow, Working Capital, Investissements, Trésorerie…),

Suivi des marges brutes par produits et par clients,

Établissement de coût de revient standard,

Créations d’outils commerciaux et de production,

Établissement et suivi du budget et des forecasts (écarts prix, volume et productivité),

Mise en place et suivi des tableaux de bord, reporting



Paie et autres :

Rédaction de statuts et d’Assemblée Générale,

Rédaction de contrats de travail,

Déclarations sociales (Urssaf, DADS, taxes…),

Rédaction de conventions réglementées,

Gestion de contrôles fiscaux et Urssaf,

Travail sur dossiers de refinancement,



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Paie

Trésorerie

Management

Déclarations fiscales et sociales

Comptabilité