Sylvain ROLET

Mon métier :

J’aide les entreprises à concevoir, développer et optimiser leurs services et ventes omnicanal en :

- développant stratégique, offre et visibilité notamment sur le Cloud

- dynamisant les réseaux de ventes traditionnels et digitaux



Ma valeur-ajoutée :

- Solide expérience managériale notamment dans la gestion du changement sur des marchés en transformation rapide et dans les secteurs à forte composante IT et digitale,

- Vue globale de la gestion de centres de profit : du marketing stratégique et opérationnel au développement commercial; du recrutement des équipes à leur gestion; du développement du CA à l'optimisation des coûts, de la marge et du cash

- Expertise globale et éprouvée du business développement : marketing, avant-vente, commerce et relation client



Mon expérience :

- 7 ans dans l’univers du BPO, 17 ans dans la transition numérique et des technologies Cloud,

- Excellente connaissance des enjeux du CRM, de la dématérialisation et de la communication multicanal

- Bonne maîtrise du parcours client digital

- Gestion des Grands Comptes, TPE / PME, tous secteurs d’activités



Mon expertise :

Ventes directes et indirectes | Relation Client | Marketing Stratégique | Marketing produit | Marketing Relationnel

Marketing Digital | Partenariats | Business | Document | Digital | Numérique | Dématérialisation | Internet | Web | Mobile



Mes compétences :

Office 2010

Management d’équipe

Management et gestion de projet

Analyse marketing

JDE

Développement commercial

Sharepoint