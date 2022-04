Alexandre FINE

Je propose en freelance un service d'étude technique et de suivi de réalisation de projets éditoriaux, de la mise en place du projet à la livraison, dans le respect du budget et de la qualité.



Quelques références :

COMMUNICATION : AOL – Agence Business – Mundocom (Publicis)– Louis Vuitton

EDITION : Magnificat – Citadelles & Mazenod – Les Editions du Veilleur – artistes indépendants

FORMATION : Ecole Estienne - ISCOM - Paris X



J'assure des prestations de :

- conseil ;

- optimisation des achats ;

- gestion et suivi de fabrication ;

- contrôle qualité de toutes les étapes ;

- audit de process prépresse.

- Déplacements sur machine afin de garantir la qualité finale de l'impression (BATman)





J'ai par ailleurs 15 années d'expérience de la mise en page :

- sous Xpress ou InDesign ;

- en version imprimée ;

- en version epub 2 ou 3.

Quelques références : Belin – De Boeck – Fleurus – Magnificat – Retz – Louis Vuitton





J'enseigne la fabrication et la conduite de projet dans différents cursus :

- BTS Technicien de fabrication dans l'édition (à l'Asfored de 2007 à 2011, aujourd'hui à l'Ecole Estienne)

- Licence professionnelle Flux numériques (Ecole Estienne)

- Master Edition (Université Paris X)

- Master Communication (ISCOM)

- Chargés d'édition livre et numérique (EMI-CFD)

- Graphistes (EMI-CFD)



Pour l'année scolaire 2010-2011, j'ai été en charge de la coordination pédagogique du BTS Edition à l'Asfored.



Mes compétences :

Mise en page

Formateur

Communication

Édition

Arts graphiques