Améline NÉREAUD

Traductrice et correctrice indépendante depuis 10 ans, je travaille plus particulièrement dans les domaines qui me passionnent au quotidien : les thérapies naturelles, les loisirs créatifs ou encore, la cuisine.

Fiable, disponible et polyvalente, j’ai également suivi en 2010 une formation au métier de correcteur, qui apporte une véritable valeur ajoutée à mon travail en garantissant à mes clients un texte cible de qualité.



N’hésitez pas à faire appel à moi !





DOMAINES DE COMPÉTENCES

— Cuisine et gastronomie

— Thérapies naturelles

— Loisirs créatifs (couture, tricot, cartonnage…)

— Documentaires jeunesse





Pour connaître tous les projets auxquels j'ai participé depuis 2010, veuillez consulter mon site internet :

http://www.ameline-nereaud.com





DIPLÔMES



2010 : Formation au métier de correcteur (C.E.C)

2002 : DESS Gestion de l'information textuelle, mention Bien

2001 : Maîtrise de linguistique anglaise, option Traduction, mention Bien



TÉMOIGNAGES



"Améline effectue régulièrement des travaux de traduction Ang > Fr pour la société Innovaxiom.

La qualité des textes fournis est impeccable et le délai de réalisation toujours bref.

Les échanges avec Améline tout au long du projet s’effectuent avec fluidité et Améline fait preuve d’une grande réactivité à chaque étape.

Les tarifs pratiqués restent raisonnables, malgré le niveau technique soutenu des documents à traduire."



Laurence H., Innovaxiom





"La traduction est d'une excellente qualité et j'en suis très satisfait!"



Jean-Philippe, Asiatis Canada,

à propos du projet "Fearless"



Mes compétences :

Traduction

Cuisine

Couture