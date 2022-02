Aurélie BRULAVOINE

Je suis chef de projets d'accessibilité depuis 10 ans, avec une spécialité sur le public sourd développée à l'association Signes de sens.



J'ai développé des projets à diverses échelles, du local au projet européen. Mon action est guidée par la question des publics et par la volonté d'avoir un impact fort sur les publics fragiles et sur la société.



Mes compétences principales sont la gestion de projets (de l'idée à l'évaluation, en passant par la mise en œuvre), le travail en réseaux et le management.



Mes compétences :

Coordination de projet

Musées

Langue des signes

Economie sociale et solidaire