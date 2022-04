Amélie MAGNENET PIDOUX

Ingénieur concepteur, validation et suivi produit.

Au sein du service de conception de disques d'embrayage, je suis chargée de plusieurs missions:



* Concevoir, valider et suivre en série tous les disques des clients Mercedes et Chrysler.



* Participe à tous les projets spéciaux : hybride, secteur poids lourds ...



* Responsable éléments finis du service, je cherche à développer des méthodes de calculs simples pour la tenue des pièces. Ces méthodes doivent permettre une phase de validation plus courte.



