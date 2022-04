Sylvain ROLLAND

J'ai découvert le milieu de l'ingénierie d'affaires il y a maintenant 3 ans par le biais de l'ESTA - Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires de Belfort - après avoir complété un diplôme universitaire de technologie spécialité Génie Industriel et Maintenance.



Je trouve le domaine de l'ingénierie d'affaires passionnant par les défis à relever et par sa diversité de domaines d'applications.



Au cours de mes études j'ai réalisé plusieurs stages en entreprise qui m'ont permis de découvrir des secteurs d'activités variés avec de nouvelles cultures et méthodes de travail. Ces expériences m'ont permis de développer mes compétences dans les domaines de la vente, de la négociation et du marketing en plus des solides compétences techniques acquises auparavant.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste dans les domaines de la gestion de projet / produit ou de l'ingénierie d'affaires.



Si vous cherchez une personne motivée et dynamique n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Mécanique générale

Maintenance industrielle

Thermodynamique

Lancement de produits

Electrotechnique

Electronique

Marketing opérationnel

Achats

Marketing stratégique

Gestion de projet

Négociation commerciale