Sylvain ROSAY

Après plusieurs année de réglage et mise au point de centre d’usinage 3 et 5 axes, je suis aujourd’hui Technicien process au sein d’une entreprise spécialisée dans l’usinage de pièces aéronautiques.

Je suis une personne passionnée, ambitieuse et qui aime partager au quotidien.

Aujourd’hui en poste, je ne suis cependant pas fermé au marché du travail et si un nouveau challenge s’offre à moi, je pourrais avoir envie de relever le défis.



Mes compétences :

Usinage CNC et conventionnel

Programmation Siemens via Shopmill

Programmation Fanuc via Maps

Maîtrise de l’usinage sur centre 5 et 3 axes

Programmation FAO via Esprit

Maîtrise de l’usinage sur centre bi-broches

Microsoft Word / Excel

SolidWorks