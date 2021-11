Adel TELAILIA

Expérience profesionnel plus que 14 ans dans le domaine de mécanique de précission programation avec AlphaCam ansi langage iso le respect délai de livraison le respect de la qualité la production, ponctuel un savoire faire profesionnel aquis en suisse connaissance de commande numérique fanuc machine almac at d autre machine et robotique je metrisse le fraissage ansi que tournage déccoletage (fraisage 5 axe deccoletage 11 axe).je parle le francais et l allemand .



Mes compétences :

réglage des machines a commande numérique