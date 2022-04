Mes capacites d'adaptation et mon esprit d'initiative m'ont permis d'occuper des postes pluri disciplinaires dans des domaines aussi variés que l'électronique,l'assurance qualité en passant par l'électricité marine et enfin l'informatique.

Aussi je ne doute pas , étant une personne motivée et passionnée, de pouvoir intégrer une autre société et ainsi lui apporter toute mon expérience



Mes compétences :

windows xp ,seven;server 2008,windows 8

Microsoft office