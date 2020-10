Patricia HUYN VAN PHUONG

INFO COVID : Le Cabinet reste ouvert dans le cadre des professions de soins.

Evidemment, les consultations ont lieu principalement au Cabinet, mais également en visio.



Ici, les gestes barrières sont respectés. Vous venez avec votre propre masque (je pourrai éventuellement en fournir un jetable si vous nen avez pas). La salle dattente est réaménagée, il y a du gel hydroalcoolique à disposition et je suis protégée par un plexi. Les consultations sont espacées de 30 minutes afin de me permettre daérer le cabinet et désinfecter le bureau, les sièges et les poignées de porte.

Mais, si vous préférez, je continue les Visio-Consultations, via Skype ou Zoom.



Alors à très vite, prenez soin de vous





La Relaxologie, également appelée Hypnose thérapeutique, a une efficacité déjà largement prouvée sur le stress, les angoisses et les maladies psychosomatiques. Je reçois aussi bien les adultes que les enfants en grande difficulté.



Les séances de Relaxologie permettent de retrouver Harmonie et Équilibre, mais surtout dapprendre à gérer les "montées" de stress, le trac, les tics, les phobies, le bégaiement, les obsessions et autre crises psychogènes. L'hypnose thérapeutique est également parfaitement adaptée pour se séparer d'une addiction au tabac ou à l'alcool. Pour les enfants, les difficultés scolaires, les troubles du comportement, lénurésie nocturne, etc font aussi partie des pathologies concernées par la Relaxologie.



Les consultations de Sexothérapie sont réservées aux problèmes sexuels dans de multiples aspects tels que psychologiques, affectifs, socioculturels et éthiques. J'interviens sur de nombreux domaines comme les mésententes conjugales, le vaginisme, lanorgasmie, les phobies sexuelles, les fantasmes, les troubles du désir, le stress post-traumatiques dans l'abus sexuel, la connaissance du corps, la libido, la jalousie, etc



Je suis également praticienne en EFT, Emotionnal Freedom Technique, ou en français, TLE, Technique de Libération Emotionnelle.



